Новини Відео

"Закрити історію" з номерами прикриття та спецталонами в Нацполіції пропонувалось ще у 2019 році, - Аброськін

7 59726
"Закрити історію" з номерами прикриття та спецталонами в Нацполіції пропонувалось ще у 2019 році, - Аброськін
Постійне використання номерів прикриття та спеціальних талонів в системі МВС пропонувались заборонити ще у 2019 році.

Про це у фейсбуці повідомив колишній заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще у 2019 році я, як керівник кримінальної поліції України, пропонував голові Національної поліції "закрити історію" з номерами прикриття та спеціальними талонами.

Чому? Бо почали масово встановлювати спеціальні камери відеоспостереження, які фіксують порушників ПДР, а порушників з невстановленими номерами - неможливо встановити. За логікою: авто з такими номерами потрібно затримувати, бо цілком можливо, що їх можуть використовувати злочинці.

Чому пропонував відмовитися від спеціальних талонів? Тому що, якщо ти спеціальний працівник, рухаєшся на оперативному авто з номерами прикриття, пред’явив такий талон гласному поліцейському, то немає ніякого сенсу надалі використовувати це авто для проведення оперативно-пошукових заходів", - написав Аброськін.

Також дивіться: ГУР МО охороняє Гогілашвілі - ймовірно, громадянина РФ, - ЗМІ. ВIДЕО

Він підкреслив, що спеціальні талони та номери прикриття повинні використовуватися тільки тимчасово, на період проведення оперативно-розшукових заходів, з дозволу керівника.

Закрити історію з номерами прикриття та спецталонами в Нацполіції пропонувалось ще у 2019 році, - Аброськін 01

Також читайте: Голова ГУР МО Буданов мешкає разом із Гогілашвілі в маєтку схемщика зі "скруток" ПДВ Стрелковського, - ЗМІ. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Міністр безкультур'я
  • Серж Рача
    . Ми побачили систему цінностей 95 кварталу. Саме так ще з часів цепур, малинових піджаків в крутих тачках під охороною биків вони уявляли топ життя. Тепер нарешті дорвалися.
    Вертольот МЧС для святкування дня народження? Легко!
    Бронеавтомобіль з охороною ГУР для друга і сусіда? Нема проблем!

    Вони так і не зрозуміли, що це в минулому. Ніхто (!) з їх попередників такого собі не дозволяв. Ні Президент Порошенко, ні Прем'єр Яценюк та Гройсман, ні спікери, ні керівники АПУ, ні генпрокурори не жили на держдачах, тим більше - в будинках «короля обналу». Ніхто з них не використовував працівників СБУ та ГУР, їх номери прикриття та технічні пристрої для власної охорони
  • Super Gut
    Если вам за сегодня зашкваров зеМанды отказалось мало, поделюсь очередной сенсационной новостью. Оказывается ролителей зеленского на постоянной основе охраняет... спецназ СБУ.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини