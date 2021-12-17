Зеленський з дружиною та Єрмаком прийшов на концерт "Вечірнього кварталу": сміявся із жартів про себе. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою та главою свого Офісу Андрієм Єрмаком прийшов на запис новорічного "Вечірнього кварталу". У деяких номерах актори пародіювали і самого Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський відвідав зйомки новорічного випуску "Вечірнього кварталу". Концерт розпочався у Палаці "Україна" увечері у четвер. Про це повідомив телеграм-канал "КП в Украине", передає Цензор.НЕТ.

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Разом із президентом у першому ряду сиділи перша леді Олена Зеленська та голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Концерт розпочався після 20:00, одразу після прибуття глави держави. Глядачам оголосили, що у залі сидить президент і розпочали виступ із номера про нього. Президент та перша леді сміялися, пишет телеграм-канал PavlovskyNEWS.



Юрій Великий голосом Зеленського: "Як же я радий знову опинитися у цьому залі, скільки глядачів. Давно такої кількості людей без плакатів я не бачив".



Юрій Ткач: "Цікаво, якщо я розслабляю живіт, гудзик, що вистрілив, буде вважатися замахом на президента?"



Олена Кравець: "Значить, Монатику ти заслуженого артиста дав, навіть дав Потапу, а нам ні. Може, це якась стара образа?"



Голосом Зеленського: "А що якщо після президентства, років через сім, зняти серіал, як простий президент стає великим артистом у простому гумористичному шоу та рятує його від краху?".

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Зазначається, що пропускали на концерт як завжди, паспорти не перевіряли, додаткових заходів безпеки не було. На концерті виступали Монатик, Софія Ротару та Тіна Кароль. Це був другий знімальний день. У середу на концерті новорічного "Вечірнього кварталу" російський гурт "Мумий тролль" заспівав у дуеті з Надею Дорофєєвою та Іваном Дорном.





