Останнє в цьому році пленарне засідання Ради: в кулуарах грає симфонічний оркестр. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В кулуарах Верховної Ради Kyiv Symphony Orchestra під керівництвом Івана Стецького виконує камерний концерт.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

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Засідання Верховної Ради розпочнеться о 10:00, але ті народні депутати, які вже прийшли до парламенту, виходять послухати музику та знімають оркестр на телефони. Оркестр має виконати "Щедрик" Миколи Леонтовича в обробці Маршала Файна та Другу симфонію Максима Березовського.

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Сьогодні народні депутати в останнє в цьому році збираються в сесійній залі на чергове пленарне засідання. Наступне пленарне засідання відбудеться 25 січня.















