Новини Відео

Останнє в цьому році пленарне засідання Ради: в кулуарах грає симфонічний оркестр. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

3 28552
В кулуарах Верховної Ради Kyiv Symphony Orchestra під керівництвом Івана Стецького виконує камерний концерт.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Засідання Верховної Ради розпочнеться о 10:00, але ті народні депутати, які вже прийшли до парламенту, виходять послухати музику та знімають оркестр на телефони. Оркестр має виконати "Щедрик" Миколи Леонтовича в обробці Маршала Файна та Другу симфонію Максима Березовського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні заслухає Шмигаля та планує передати частину свого автопарку Міноборони та Генштабу ЗСУ

Сьогодні народні депутати в останнє в цьому році збираються в сесійній залі на чергове пленарне засідання. Наступне пленарне засідання відбудеться 25 січня.

Останнє в цьому році пленарне засідання Ради: в кулуарах грає симфонічний оркестр 01
Останнє в цьому році пленарне засідання Ради: в кулуарах грає симфонічний оркестр 02
Останнє в цьому році пленарне засідання Ради: в кулуарах грає симфонічний оркестр 03
Останнє в цьому році пленарне засідання Ради: в кулуарах грає симфонічний оркестр 04
Останнє в цьому році пленарне засідання Ради: в кулуарах грає симфонічний оркестр 05
Останнє в цьому році пленарне засідання Ради: в кулуарах грає симфонічний оркестр 06
Останнє в цьому році пленарне засідання Ради: в кулуарах грає симфонічний оркестр 07
Останнє в цьому році пленарне засідання Ради: в кулуарах грає симфонічний оркестр 08

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
  • Вольный Каменьщик
  • Андрей Гальченко 3d9520ab
    Илита , **** !
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини