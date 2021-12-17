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МОЗ закупить ще один препарат проти COVID-19 - "Молнупіравір". ВIДЕО

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16 грудня Міністерство охорони здоров'я України підписало угоду про закупівлю препарату проти коронавірусу "Молнупіравір".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда під час брифінгу щодо ситуації з поширенням COVID-19.

"Молнупіравір" – це препарат, який блокує фермент, що потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик важкого перебігу хвороби. Велика Британія вже зареєструвала цей препарат для використання, зокрема для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця", - повідомив він.

Комаріда зазначив, що препарат "Молнупіравір" випускають у формі пігулок, тому він не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

"Ми плануємо закупити 300 тисяч курсів та застосовувати його для лікування ковіду у перші дні захворювання, щоб запобігти важкому перебігу хвороби", - зазначи Комаріда.

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Він також нагадав, що попри нові можливості лікування, найкращим захистом від хвороби є вакцинація.

Нагадаємо, вчора міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Україна також підписала договір з компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків "Паксловід" для амбулаторного лікування хворих на COVID-19.

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Топ коментарі

  • Палєо Мустьє
    Він також нагадав, що попри нові можливості лікування, найкращим захистом від хвороби є вакцинація. Джерело: https://censor.net/ua/n3305772

    це вже звучить як обов'язкова фраза для будь якого спітчу на кшталт "Слава КПСС!" чи "Heil Hitler!"
  • Eduard Silenko
    Чим більше уколених та заляканих тим більше уверуваних в пандемії, так як той хто прийняв активну чи пасивну участь у цьому шабаші, нікоди не буде сумніватися і заперечувати, а буде тільки оправдовувати себе і тих хто це з ним зробив. Психологія приматів. Том 3 сторінка 471 другий абзац. Це сарказм, але в кожному жарті є частина зовсім не про жарти. А чим більше уверуваних, заляканих та бездумних значить ті хто організував цей теракт та злочинний соціальний експеримент прикриють свої дупи і залишуться не те що не покарані, а і не помічені, а значить збудований гарний та надійний фундамент для наступних «пандемій». А вони будуть ще цікавіші…. Не для всіх, а мало для кого. І знайте цей вірус і цю пандемію запустили не для того щоб раби вимерли. Ви не вмрете від так званої "вакцини" і від віруса чи його нового штаму, хіба що дехто вмре від купи хронічних захворювань які він має, віку похилого або від не вчасної та не кваліфікованої медичної допомоги, а для того "пандемію" організували і запустили, щоб рабів баранів постригти і загнати в стойла з яких вони масово почали вилазити і мігрувати. Є ще декілька цілей, які регулює цей злочинний соціальний експеримент але то вам знати не потрібно ви хоча б елементарне зрозуміли.
  • Привет
    Чем ты недоволен?? На хорьках то проверили...все в порядке...😀 ничем не хуже вакцин...
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