МОЗ закупить ще один препарат проти COVID-19 - "Молнупіравір". ВIДЕО

16 грудня Міністерство охорони здоров'я України підписало угоду про закупівлю препарату проти коронавірусу "Молнупіравір".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда під час брифінгу щодо ситуації з поширенням COVID-19.

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"Молнупіравір" – це препарат, який блокує фермент, що потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик важкого перебігу хвороби. Велика Британія вже зареєструвала цей препарат для використання, зокрема для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця", - повідомив він.

Комаріда зазначив, що препарат "Молнупіравір" випускають у формі пігулок, тому він не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

"Ми плануємо закупити 300 тисяч курсів та застосовувати його для лікування ковіду у перші дні захворювання, щоб запобігти важкому перебігу хвороби", - зазначи Комаріда.

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Він також нагадав, що попри нові можливості лікування, найкращим захистом від хвороби є вакцинація.

Нагадаємо, вчора міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Україна також підписала договір з компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків "Паксловід" для амбулаторного лікування хворих на COVID-19.