"Треба відпочивати на нормальних народних курортах - в Єгипті, в Туреччині", - Арахамія дав рекомендації колегам-нардепам на різдвяні канікули. ВIДЕО
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Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія порекомендував колегам зі "Слуги народу" відпочивати на різдвяні канікули на "нормальних народних курортах".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в числі таких Арахамія назвав курорти Єгипту та Туреччини.
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