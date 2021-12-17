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"Треба відпочивати на нормальних народних курортах - в Єгипті, в Туреччині", - Арахамія дав рекомендації колегам-нардепам на різдвяні канікули. ВIДЕО

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Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія порекомендував колегам зі "Слуги народу" відпочивати на різдвяні канікули на "нормальних народних курортах".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в числі таких Арахамія назвав курорти Єгипту та Туреччини. 

Відео PavlovskyNews

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Топ коментарі

  • Ostap Bender c683cd52
    К себе, в Абхазию пердуй, бибизяна мохнатая.
  • Myroslav Hrabovsky
    Де цю мавпу знайшли?
  • Gal
    Нормальних? Народних? От ****...
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