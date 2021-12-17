"Треба відпочивати на нормальних народних курортах - в Єгипті, в Туреччині", - Арахамія дав рекомендації колегам-нардепам на різдвяні канікули. ВIДЕО

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія порекомендував колегам зі "Слуги народу" відпочивати на різдвяні канікули на "нормальних народних курортах".