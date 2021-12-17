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ФОПи пікетують Раду: між мітингувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Біля будівлі Верховної Ради на вул. Грушевського відбувається сутичка між мітингувальниками та правоохоронцями.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Цензор.НЕТ

Коли учасники акції протесту ФОПів хотіли пройти по вул. Грушевскього, їм перегородили дорогу правоохоронці. ФОПівці почали запалювати фаєри та дудіти в дудки. Після чого почалася штруханина між мітингувальниками та правоохоронцями, яка переросла в бійку.

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ФОПи пікетують Раду: між мітингувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички 01
ФОПи пікетують Раду: між мітингувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички 02
ФОПи пікетують Раду: між мітингувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички 03
ФОПи пікетують Раду: між мітингувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички 04
ФОПи пікетують Раду: між мітингувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички 05
ФОПи пікетують Раду: між мітингувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички 06
ФОПи пікетують Раду: між мітингувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички 07

Фото: Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • Oljik
    Цікаво, борються з олігархами, а мітингують ФОПи.
  • Oljik
    85-90% за Зе. А он іх абманул.
  • 5 копійок
    А за кого голосували фопонуті?
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