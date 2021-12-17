ФОПи пікетують Раду: між мітингувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Біля будівлі Верховної Ради на вул. Грушевського відбувається сутичка між мітингувальниками та правоохоронцями.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Цензор.НЕТ
Коли учасники акції протесту ФОПів хотіли пройти по вул. Грушевскього, їм перегородили дорогу правоохоронці. ФОПівці почали запалювати фаєри та дудіти в дудки. Після чого почалася штруханина між мітингувальниками та правоохоронцями, яка переросла в бійку.
Фото: Цензор.НЕТ