"Я генетично налаштований українець - люблю сало. Зеленський їсть сало", - "слуга народу" Тищенко. ВIДЕО
12 193136
"Слуга народу" Микола Тищенко розповів журналістам про те, що на його новорічному столі обов'язково буде сало.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Тищенко назвав сало харчовим індикатором українства, а себе - "генетично налаштованим українцем".
"Я дуже люблю сало. Найбільше мені подобається перший шматок. Сало на новорічному столі буде стовідсотково. Я генетично налаштований українець. Всіх перевіряю на цей важливий харчовий смаколик: якщо ти сало не їси - ти не українець", - сказав Тищенко.
"Звісно їсть. Я знаю. Я замголови фракції і знаю все", - відповів "слуга" на питання про те, чи Зеленський їсть сало.