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"Я генетично налаштований українець - люблю сало. Зеленський їсть сало", - "слуга народу" Тищенко. ВIДЕО

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"Слуга народу" Микола Тищенко розповів журналістам про те, що на його новорічному столі обов'язково буде сало.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Тищенко назвав сало харчовим індикатором українства, а себе - "генетично налаштованим українцем".

"Я дуже люблю сало. Найбільше мені подобається перший шматок. Сало на новорічному столі буде стовідсотково. Я генетично налаштований українець. Всіх перевіряю на цей важливий харчовий смаколик: якщо ти сало не їси - ти не українець", - сказав Тищенко.

"Звісно їсть. Я знаю. Я замголови фракції і знаю все", - відповів "слуга" на питання про те, чи Зеленський їсть сало.

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Топ коментарі

  • Ptyburdukov
    - Ничего не поделаешь, - серьезно ответил Швейк. - Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я - официальный идиот!
  • Dust
    Боже, яке воно дурне !
  • BreakerR0ry 9f7fbb8e
    то сало, которое по 65 грн?
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