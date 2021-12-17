Як Гогілашвілі пройшов спецперевірку: ЗМІ з'ясовували, чому СБУ не звернула увагу на можливе російське громадянство заступника голови МВС. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "5 каналу".
"Якщо подивитися зараз на ті питання, які дає спецперевірка, то Гогілашвілі всім їм відповідає. Тому що там немає наприклад, що Служба безпеки, наприклад, зобов`язана перевірити в нього подвійного громадянства", - пояснює голова депутатського об'єднання "Справедливість" Олександра Устінова.
Зазначається, що спецперевірку проходять чиновники перед призначенням на державну службу. Йдеться про високі посади з підвищеним корупційним ризиком. Це президент, прем'єр-міністр, міністри, їхні заступники та деякі інші.
"Залучають правохоронні органи, СБУ, поліції, і перевіряють цю особу на судимості, на причетність до криміналу. Очевидно, що в умовах агресії Російської Федерації, повинні перевіряти співробітники департаменту контррозвідки на якісь зв'язки з агресором", - розповів колишній член атестаційної комісії при МВС України Роман Сініцин.
Спецперевірка закріплена законом про державну службу та постановою Кабміну. Перевіряти кандидата можуть і до трьох місяців. Служба безпеки, МВС та Мін'юст стежать - щоб кандидат не збрехав про факти з біографії, перевіряють дані про освіту, майно. В анкеті є й питання про зв'язки з іноземними державами. Якщо спецперевірка виявить брехню в анкеті - про це повідомляють правоохоронцям. А в посаді відмовляють. Та закон працює не для всіх.
"Керівник сказав, що я хочу бачити цю людину на посаді. Людину призначають на посаду, а потім заднім числом готують матеріали нібито він вже три місяці проходить перевірку. Цю практику треба категорично припиняти", - зазначив генерал-майор Служби безпеки, колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун.
Спецперевірку проходив і ексзаступник міністра економічного розвитку та колишній голова митниці - Максим Нефьодов. Тепер називає її недосконалою. Бо перевіряють кандидатів поверхнево. А ключові моменти, як от допуск до державної таємниці, припускає, ухвалюють нагорі.
"Чому у Служби безпеки не виникло питань до Гогілашвілі й до чуток про його можливе російське громадянство? "5 канал" запитав про це СБУ. Чекаємо на відповідь. Є й питання до спецталона, який засвітив ексзаступник міністра перед патрульними. Хоча на такий талон мають право лише оперативники. А заступники міністра, як і сам міністр, - якщо виконують оперативне завдання. Тобто працюють під прикриттям", - йдеться в матеріалі.
За словами заступника генпрокурора Миколи Голомши, видають ті талони частіш за все статусно.
Водночас поліцейські, які потрапили у скандал із Гогілашвілі, нині продовжують нести службу на Донеччині. А от про публічну подяку чи премію від керівництва для капітана поліції особливого призначення "Київ" Костянтина Васенкова та старшого сержанта Євгена Довгалюка, кажуть у МВС, поки що не йдеться.