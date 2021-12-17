Проєкт "Без цензури": Кротяча нора. Все про зв'язки Буданова, Гогілашвілі, брехню в документах і російський паспорт. ВIДЕО

"Замминистра с таким е#алом, как у меня, он один всего" - автор цього крилатого вислову, вже колишній заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі і чоловік секретарки президента, як виявили "Слідство.інфо", живе під одним дахом із головним розвідником країни Кирилом Будановим.

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" розкладає по поличках викриту самим же Гогілашвілі кротячу нору.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов мешкає у приватному будинку під Києвом разом із помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який ймовірно є громадянином Росії. Всі разом вони мешкають у будинку, до якого має стосунок до бізнесмен, чиє ім'я фігурувало в кримінальних провадженнях про сплату податків.

Такі зв’язки можуть становити загрозу для національної безпеки України. І вже становлять загрозу здоровому глузду.

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