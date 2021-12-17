"Я - фаховий юрист. Я вірю документам і фактам", - Стефанчук відповів на претензії Железняка щодо зміни керівництва фракції "Голос" через Печерський суд. ВIДЕО
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав на пресконференції в кулуарах парламенту, відповідаючи на претензії Железняка. Але у своїй відповіді Стефанчук наголосив на тому, що це внутрішньостатутна справа партії "Голос".
"Я з глибокою повагою ставлюся до кожного члена вашої фракції тому, що вважаю її справді проукраїнською і справді фаховою та якісною. Але мені видається, що ситуація яка склалася у вашій фракції і я постійно про це кажу, це питання вашої фракції. Не потрібно переносити внутрішні питання, внутрішні статутні питання вашої фракції на парламент тому, що це не правильно. Ми можемо зустрітися і обговорити це. Ви надали інформацію якою я не володію і тому я не можу приймати відповідні рішення. Я - фаховий юрист. Я вірю документам і я вірю фактам. І тільки після цього приймаю рішення. Я як голова парламенту відповідальний за кожного народного депутата, тому давайте зустрінемося пізніше. Ви до того часу зможете підготувати документи про які я не зна., і яких я не бачив і ми приймемо рішення яке буде правильним і не буде руйнувати парламентаризм", - заявив Стефанчук.