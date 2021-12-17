"Я - фаховий юрист. Я вірю документам і фактам", - Стефанчук відповів на претензії Железняка щодо зміни керівництва фракції "Голос" через Печерський суд. ВIДЕО

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонував голові фракції "Голос" Ярославу Железняку обговорити на окремій зустрічі ситуацію, що склалася після зміни керівництва фракції "Голос" через Печерський суд Києва.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав на пресконференції в кулуарах парламенту, відповідаючи на претензії Железняка. Але у своїй відповіді Стефанчук наголосив на тому, що це внутрішньостатутна справа партії "Голос".

"Я з глибокою повагою ставлюся до кожного члена вашої фракції тому, що вважаю її справді проукраїнською і справді фаховою та якісною. Але мені видається, що ситуація яка склалася у вашій фракції і я постійно про це кажу, це питання вашої фракції. Не потрібно переносити внутрішні питання, внутрішні статутні питання вашої фракції на парламент тому, що це не правильно. Ми можемо зустрітися і обговорити це. Ви надали інформацію якою я не володію і тому я не можу приймати відповідні рішення. Я - фаховий юрист. Я вірю документам і я вірю фактам. І тільки після цього приймаю рішення. Я як голова парламенту відповідальний за кожного народного депутата, тому давайте зустрінемося пізніше. Ви до того часу зможете підготувати документи про які я не зна., і яких я не бачив і ми приймемо рішення яке буде правильним і не буде руйнувати парламентаризм", - заявив Стефанчук.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Железняк про зміну керівництва фракції "Голос": ОП проводить відверту спробу рейдерського захоплення, був особистий дзвінок від Єрмака. ВIДЕО