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Хворіти в Польщі дорого, чекати прийому лікаря треба щонайменше кілька місяців, - український заробітчанин. ВIДЕО

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У Польщі навіть за наявності страховки чекати прийому профільного лікаря доводиться мінімум кілька місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Заробітчанин Андрій Зеланс розповів: "Я живу у Великопольському, хотів потрапити до алергололога, щоби провести одну процедуру, деякі тести, скажімо так. Я обдзвонив усі лікарні у напрямку від мого сімейного лікаря та найближча дата, коли мене могли прийняти – це через 2 місяці. Висновок – я не хочу чекати. Окей. Тоді я йду до приватної клініки і плачу гроші".

"Дуже тяжко, розпухли пальці. Вказівний розпух і не згинається", – показує тимчасом свої руки українка, яка працює в Німеччині.

Водночас, за статистикою Міжнародної організації з міграції, щорічно з України виїжджає щонайменше 3 млн трудових мігрантів. Та слід пам’ятати, що через роботу за кордоном можна назавжди втратити не лише здоров’я, але і пенсійний стаж.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Это рубрика "как ужасно в Польше, оставайтесь тут". Некоторые недалёкие люди, запуская этот мусор через СМИ, наивно полагают подобным образом остановить массовый отток украинцев за границу, не создавая альтернативы в Украине. Так же замечательно продавать продукцию по мировым ценам, а платить крепостным копейки, за что собственно и дворцы строятся и покупаются. Тему безопасности граждан Украины видимо и обсуждать не стоит, её просто нет и история с Гоги-барином это только в 357-й раз подтверждает
  • bezmegh
    Ну,й навіщо,це інформаційне сміття?
  • Bodalux
    Ясно, в сусідніх державах все погано, а особливо в Польщі, заробітчанин Андрій може підтвердити. Тому наш мазохістичний нарід голосує за дебілів і їде "бідувати" в Польщу)
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