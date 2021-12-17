Чийгоз звернувся до СБУ щодо співпраці компанії UBC group з окупантами в Криму. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Народний депутат від фракції "ЄС" Ахтем Чийгоз звернувся до СБУ щодо співпраці української компанії UBC group з окупантами в Криму. Депутат також закликав Верховну Раду до реагування на злочинну діяльність заступника голови уряду РФ Марата Хуснулліна, який фактично керує окупаційною політикою Росії в Криму

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Чийгоза у фейсбуці.

"Сьогодні у Верховній Раді порушив питання реагування на злочинну діяльність заступника голови уряду РФ Марата Хуснулліна, який фактично керує окупаційною політикою Росії в Криму, а також на продовження співпраці деяких представників "українського бізнесу" з російськими окупантами", - написав депутат.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Чийгоз також повідомив про безпрецедентний випадок з Красноперекопським заводом холодильного обладнання, де українська фірма UBC group досі випускає холодильне обладнання та експортує його в т.зв. "ДНР", "ЛНР" та країни ЄС, а покупцями є всесвітньовідомі компанії: AblnBev, Heineken, SABMiller, Carlsberg, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Efes, Unilever.

Для того, щоб обійти санкції Євросоюзу проти російських окупантів, "українські" ділки робили фіктивні документи про те, що товар виготовлений буцімто у Бєлгородській області.

Представник "ЄС" офіційно звернувся до Служби безпеки України з цього приводу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська компанія UBC Group експортує товари із заводу "Укснаб" в окупованому Криму, - Чийгоз. ВIДЕО











Більш докладно з інформацією про діяльність компанії UBC group в окупованому Криму можна ознайомитись у статті "Переклеювання етикеток, "сліпота" і контрабанда: Як міжнародні компанії обходять "кримські санкції""