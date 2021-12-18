Зеленський про візити бізнесмена Павлюка в ОП: "До нас в Офіс ніхто таємно не заїжджає. До мене особисто". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відповів на запитання стосовно таємних візитів бізнесмена Іллі Павлюка до Офісу президента.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, видання "УП" опублікувала відеозапис, на якому журналіст Михайло Ткач спілкується із президентом

Зокрема журналіст запитав, для чого Ілля Павлюк таємно заїжджає в Офіс президента і які питання вирішує.

На це президент відповів так: "До нас в Офіс ніхто таємно не заїжджає. До мене особисто. Бувають бізнесмени, є, бувають журналісти. Але таємно – ні".

На уточнювальне запитання про те, чим Павлюк займається в ОП і які обов’язки виконує, Зеленський відповів: "Я думаю, тим самим, що й ви, коли ви приходите, іноді. Ви ж заходите в Офіс?"

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При цьому зазначається. що Ткачу не вдалося поставити питання відразу, адже охорона президента відштовхнула його. Під час штовханини охоронець вдавав, ніби його виштовхує натовп з-зі спини, а не він штовхав журналіста. Штовханину також задокументували на відео.

Президент разом із дружиною відвідували церемонію відкриття новорічної ялинки біля Офісу президента на Банковій.

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Раніше журналістам також вдалося зафільмувати таємні візити Павлюка на Банкову. Бізнесмен пересідав із власної автівки в автомобіль з номерами прикриття, після чого його завозили до Офісу через боковий в’їзд.

Номери прикриття дозволено використовувати поліції та спецслужбам під час виконання оперативних обов’язків.

Коментуючи дане відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав: "Володимир Зеленський не спростував, що до нього в офіс ходить Ілля Павлюк, якого злі язики в інтернеті називали причетним до контрабанди бізнесменом, та одним зі спонсорів "слуг народу". Як відомо, офіс Павлюка знаходиться прямо біля воріт ОП. Але Зеленський не розповів Михайлу Ткачу, що саме Павлюк вирішує на Банковій. Напевно, обговорює з президентом, скільки ще часу знадобиться РНБО для включення до списку санкцій самого Павлюка. А тим часом, згідно з заявою "слуги народу" Гетьманцева, надходження від митниці до державного бюджету на 50 мільярдів нижчі від запланованих".