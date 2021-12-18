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Зеленський про візити бізнесмена Павлюка в ОП: "До нас в Офіс ніхто таємно не заїжджає. До мене особисто". ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський відповів на запитання стосовно таємних візитів бізнесмена Іллі Павлюка до Офісу президента.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, видання "УП" опублікувала відеозапис, на якому журналіст Михайло Ткач спілкується із президентом

Зокрема журналіст запитав, для чого Ілля Павлюк таємно заїжджає в Офіс президента і які питання вирішує.

На це президент відповів так: "До нас в Офіс ніхто таємно не заїжджає. До мене особисто. Бувають бізнесмени, є, бувають журналісти. Але таємно – ні".

На уточнювальне запитання про те, чим Павлюк займається в ОП і які обов’язки виконує, Зеленський відповів: "Я думаю, тим самим, що й ви, коли ви приходите, іноді. Ви ж заходите в Офіс?"

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При цьому зазначається. що Ткачу не вдалося поставити питання відразу, адже охорона президента відштовхнула його. Під час штовханини охоронець вдавав, ніби його виштовхує натовп з-зі спини, а не він штовхав журналіста. Штовханину також задокументували на відео.

Президент разом із дружиною відвідували церемонію відкриття новорічної ялинки біля Офісу президента на Банковій.

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Раніше журналістам також вдалося зафільмувати таємні візити Павлюка на Банкову. Бізнесмен пересідав із власної автівки в автомобіль з номерами прикриття, після чого його завозили до Офісу через боковий в’їзд.

Номери прикриття дозволено використовувати поліції та спецслужбам під час виконання оперативних обов’язків.

Коментуючи дане відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав: "Володимир Зеленський не спростував, що до нього в офіс ходить Ілля Павлюк, якого злі язики в інтернеті називали причетним до контрабанди бізнесменом, та одним зі спонсорів "слуг народу". Як відомо, офіс Павлюка знаходиться прямо біля воріт ОП. Але Зеленський не розповів Михайлу Ткачу, що саме Павлюк вирішує на Банковій. Напевно, обговорює з президентом, скільки ще часу знадобиться РНБО для включення до списку санкцій самого Павлюка. А тим часом, згідно з заявою "слуги народу" Гетьманцева, надходження від митниці до державного бюджету на 50 мільярдів нижчі від запланованих".

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    В нього стільки злочинів, що складно визначити найбільший.
  • Ksenia VB
    Валерій Прозапас - офіційна сторінка

    15 грудня о 09:36 ·



    "Бюджет недоотримав 6 мільярдів з 7,4 запланованих від грального бізнесу" (с)

    Я не здивуюсь, якщо надходжень стало менше, ніж було до т.зв. "легалізації", за яку рвали дупи "молоді тєхнократи" на початку своєї каденції, пам'ятаєте?

    Тепер очевидно - їм було замовлено легалізувати цей бізнес, а податки ніхто і не думав сплачувати, так тільки лохи і злочинний "Рошен" роблять.

    В цьму факті ціна "реформ" від наших прогресивних "слуґ", абсолютно ВСІ економічні показники рухнули в порівнянні з урядами часів Порошенка - від стану "Центренерго" та "Нафтогазу" до рівня інвестиційних надходжень та доходів місцевих бюджетів.

    А компенсують це за старою схемою пограбування населення.

    Звідси фатальний для бізнесу 5600, зростання податкового тиску, принизливі "аудіти видатків населення з 1995 року" та інше знущання над здоровим глуздом та гідністю.

    І якщо буде можливість зробити розкуркулення та продразвєрстку - вони її зроблять, не сумнівайтесь.

    Але найбільша проблема в тому, що частина населення все ще продовжує довіряти цим шахраям і вірить, що когось "дєлаєт вмєстє", як жертва побоїв вірить, що "ето же нє со зла".
  • Виктор Ле
    Брехлива, цинічна почвара.
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