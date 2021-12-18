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В Україні вперше відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок "Сім’я - колиска Божої любові". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Києві выдбувся перший всеукраїнський жіночий молитовний сніданок "Сім’я – колиска Божої любові", у якому взяли участь 100 жінок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UAINFO.org, за Україну та сімейні цінності молилися громадські та релігійні діячі, представники галузей культури, освіти, медицини, також керівники облрад і облдержадміністрацій, мери міст, депутати всіх рівнів, представники бізнес-кіл та волонтери. А передував молитві Вифлеємський вогонь миру – як символ добра, любові та єднання.

Організатори події – ВГО "За сімейні цінності" та "Рух молитовних сніданків" зазначають: всеукраїнський жіночий молитовний сніданок відбувся вперше в історії України. Головна ідея заходу – акцентувати увагу на ролі жінки та сімейних цінностях.

"Мета цього заходу – об’єднати жінок з різних регіонів, з різних конфесій в єдиній молитві перед великим святом Різдва в молитві за сім’ю. Хочеться побажати кожній українській сім’ї любові, радості, щастя, щирої молитви і щирих цінностей по відношенню один до одного", – зазначає Наталія Федорчук, голова ВГО "За сімейні цінності".

На жіночому молитовному сніданку також лунала молитва за Україну і її добробут, українських воїнів-захисників, дітей, батьків, також – за жінок, що пережили насилля, жінок-медиків, працівників галузі культури та освіти, науковців та молитва за сім'ї із дітьми, що мають особливі потреби.

В Україні вперше відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок Сім’я - колиска Божої любові 01
Жінки, стоячи, привітали матерів загиблих Героїв України та матерів захисників зниклих безвісті.

Уповноважена Президента зі справ волонтерів Наталія Пушкарьова зазначає: волонтерство було б неможливим без тендітних жіночих плечей.

"Дуже потужні волонтери – це якраз жінки. Жінки, які перемагають всі перепони бюрократії нашої, жінки, які долають кілометри. Для мене жінка-волонтерка з 2014 року – це приклад берегині. Берегиня армії, берегиня нашої країни", – розповідає вона.


В Україні вперше відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок Сім’я - колиска Божої любові 02
В Україні вперше відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок Сім’я - колиска Божої любові 03
В Україні вперше відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок Сім’я - колиска Божої любові 04
В Україні вперше відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок Сім’я - колиска Божої любові 05
В Україні вперше відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок Сім’я - колиска Божої любові 06
В Україні вперше відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок Сім’я - колиска Божої любові 07
В Україні вперше відбувся всеукраїнський жіночий молитовний сніданок Сім’я - колиска Божої любові 08

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Чому не видно Лєнки-апалченки?
  • Владимир Сливка
    Молитва для політчних діячів просто піар.Вони як і простолюдини до Бога звертаються тільки тоді коли хворіють або коли їх впіймають на взятках та махінаціях а ті хто їх прикривають вимагають більше грошей чим вони вкрали.Ось тоді і про Бога згадують.
  • mykola1a3 Vasylev
    Не думаю.
    1. Вона не кричить про зубожіння на кожному кутку, як за Порошенка;
    2. Юля і Вова діти (можливо внуки) однієї бабусі - Бені.
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