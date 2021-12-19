Близько шести автівок зіштовхнулися у Києві в ніч на 19 грудня. ВIДЕО
16 41115
У ніч на неділю, 19 грудня, у Києві сталася масштабна ДТП: на Набережно-Рибальській дорозі зіштовхнулися близько шести автівок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Telegram-каналі dtp.kiev.ua, опублікувавши відео з місця події.
За словами очевидців, на Набережно-Рибальській дорозі у напрямку Північного мосту зіштовхнулися до шести машин.
Як зазначається, внаслідок аварії автомобілі буквально "розкидало дорогою".
Інформації про можливих постраждалих поки що не надходило.