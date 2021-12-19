Близько шести автівок зіштовхнулися у Києві в ніч на 19 грудня. ВIДЕО

У ніч на неділю, 19 грудня, у Києві сталася масштабна ДТП: на Набережно-Рибальській дорозі зіштовхнулися близько шести автівок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Telegram-каналі dtp.kiev.ua, опублікувавши відео з місця події.

За словами очевидців, на Набережно-Рибальській дорозі у напрямку Північного мосту зіштовхнулися до шести машин.

Як зазначається, внаслідок аварії автомобілі буквально "розкидало дорогою".

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Інформації про можливих постраждалих поки що не надходило.