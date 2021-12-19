"Діти України - ми воюємо заради вас", - військові із зони бойових дій вітають із Днем Святого Миколая. ВIДЕО

Українські воїни записали відеозвернення до українських дітлахів з нагоди Дня Святого Миколая.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За роки російсько-української війни тисячі дітей стали сиротами, бо їхні батьки загинули в боях з окупантами. Тисячі дітей сьогодні не можуть повноцінно святкувати, адже їхні батьки перебувають зараз в окопах. Саме тому наші захисники через сайт Цензор.НЕТ передали вітання всім тим, хто сьогодні святкує і чекає чуда. З Днем Святого Миколая, Україно!" - написав журналіст.

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