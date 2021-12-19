Новини • Відео • Війна в Сирії
Росія показала бойове застосування ударних дронів "Ланцет" проти сирійських повстанців. ВIДЕО
32 535119
Сили спеціальних операцій ЗС РФ застосовували ударні дрони "Ланцет" проти сирійських повстанців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише телеграм-канал Armenian Military Portal.
Як зазначається, це відбулося у квітні 2020 року у провінції Хама.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія США завдала удару з безпілотника в районі Ідліба в Сирії з наміром ліквідувати впливового лідера "Аль-Каїди"