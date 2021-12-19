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Росія показала бойове застосування ударних дронів "Ланцет" проти сирійських повстанців. ВIДЕО

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Сили спеціальних операцій ЗС РФ застосовували ударні дрони "Ланцет" проти сирійських повстанців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише телеграм-канал Armenian Military Portal.

Як зазначається, це відбулося у квітні 2020 року у провінції Хама.

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Топ коментарі

  • FT FT
    ЗЕ вместо закупки беспилотников и дронов 9 лярдов выделил на закупку книжек. Видимо будем врага книгами забрасывать.
  • Viktor Turchanikov
    Странно, что съёмки постановочного видео столько времени заняли.
  • Иван Иван 31509c93
    союзмультфильм
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