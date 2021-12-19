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Головна ялинка Маріуполя зламалася через кілька годин після відкриття. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Головну ялинку Маріуполя почали встановлювати на Театральному майдані 11 грудня. Відкриття пройшло у ніч на 19 грудня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання 0629, близько 17:00 дерево впало. За словами очевидців, це сталося через сильний вітер.

Момент падіння ялинки зафіксувала камера відеоспостереження "Формат".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Житомирщині під час встановлення новорічна ялинка зламалася і впала разом з чоловіком, що був на ній. ВIДЕО камер спостереження

За словами очевидців, упала верхівка ялинки, при цьому ілюмінація продовжувала горіти. Ніхто не постраждав.

Попередньо відомо, що зламалася конструкція ялинки.

Головна ялинка Маріуполя зламалася через кілька годин після відкриття 01
Головна ялинка Маріуполя зламалася через кілька годин після відкриття 02
Головна ялинка Маріуполя зламалася через кілька годин після відкриття 03
Головна ялинка Маріуполя зламалася через кілька годин після відкриття 04
Головна ялинка Маріуполя зламалася через кілька годин після відкриття 05

Також дивіться: Новорічну ялинку засвітили на Софійській площі у Києві. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Невже Зеленський з візитом приїхав...
  • Vedana
    Така гарна ялинка.
    Поправляйте швиденько.
  • Maksim Perepelitca
    Ну так - а хто . ? Чи може знову -Порошенко ?? .
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