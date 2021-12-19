Головна ялинка Маріуполя зламалася через кілька годин після відкриття. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Головну ялинку Маріуполя почали встановлювати на Театральному майдані 11 грудня. Відкриття пройшло у ніч на 19 грудня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання 0629, близько 17:00 дерево впало. За словами очевидців, це сталося через сильний вітер.
Момент падіння ялинки зафіксувала камера відеоспостереження "Формат".
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За словами очевидців, упала верхівка ялинки, при цьому ілюмінація продовжувала горіти. Ніхто не постраждав.
Попередньо відомо, що зламалася конструкція ялинки.