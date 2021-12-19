Офіцер-морпіх Підлісний взявся досліджувати та розповідати про життя ветеранів. ВIДЕО

Що відчуває ветеран, з якими проблемами зіштовхується та чи відповідає зовнішнє його внутрішньому.

Про це планує розмірковувати ексначальник групи планування 137 батальйону морської піхоти Андрій Підлісний у серії відео, які він назвав "Щоденник ветерана", інформує Цензор.НЕТ.

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"Проблематика військових, що повернулись з війни не нова, проте чи приділяють їй достатньо уваги? Що відчуває ветеран, з якими проблемами зіштовхується та чи відповідає зовнішнє його внутрішньому?

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Вирішив поділитись своїм "внутряком", це перш за все потрібно мені щоб пропрацьовувати те, що в голові. У майбутньому продовжу цей щоденник у вигляді обговорення різних тем, відповідей на запитання та висвітлення різного роду ветеранської діяльності", - пише Підлісний.