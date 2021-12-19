Журналісти оприлюднили світлину схемщика Стрелковського, в будинку якого живуть Буданов і Гогілашвілі. ВІДЕО+ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Слідство.Інфо".
Зазначається, що одним з перших обличчя Стрелковського продемонстрували у розслідуванні "Дружочки".
У ньому йдеться про те, що Стрелковський та його родина пов’язані з десятками компаній.
"Ці фірми фігурують у величезній кількості кримінальних проваджень, але дивом уникають неприємностей із податковою і серйозних проблем із законом", - вказується у публікації.
Журналісти з’ясували, що схеми, до яких може бути причетна родина Стрелковських, - це ухилення від сплати податків.
У кримінальних провадженнях, пов’язаних із бізнесом Стрелковських, фігурують компанії із груп "ДТЕК", "WOG", Fozzy Group, "Київстар".
"У будинку ексдружини Стрелковського на ймовірно "вигідних умовах" живуть ексзаступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі та його дружина - особиста помічниця Володимира Зеленського Марія Левченко.
У цьому ж будинку мешкає керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов - людина, яка є однією з ключових постатей, які відповідальні за нацбезпеку України", - йдеться у публікації.
У податковій визнають, що Стрелковського можуть "оберігати" від неприємностей різні представники правоохоронних органів.
Журналісти зустріли Стрелковського поруч із маєтком у Козині, де той проживає. Але чоловік відмовився спілкуватися щодо причетності до податкових схем і будинку в Хотові.