Новини Відео

Фаєри та коридор ганьби: російський репер Баста виступив із концертом у Києві. ВIДЕО

27 38975
19 грудня, у Києві відбувся концерт скандально-відомого російського репера Басти: противники виступу співака зустрічали його фаєрами та влаштували співаку "коридор ганьби".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

На вході до концертної зали відвідувачів заходу зустрічали із плакатами. Зокрема таким: "Баста = Путін", "Ні московській експансії в Україні".

Російському реперу через виступи в окупованому Криму та участь у пропагандистському кіно, що виправдовує російську агресію, забороняли в’їзд до України на чотири роки. Втім, термін заборони сплив ще у серпні минулого року, а в Службі безпеки України його не подовжили. Саме тому російський співак від того часу вже вдруге гастролює Україною.

Також дивіться: "Баста - путінська шестьорка", - активісти провели акцію під Stereoplaza. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відвідувачі концерту Басти кажуть, що для них музика поза політикою, а інші концерт називають ганьбою.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • НБ
    Якщо кацап очолює СБУ а прокацаплений жидобільшовик "працює "прєзітєнтом" то все "закономірно". А як може бути інакше коли "населення" проголосувало за "оце"?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Це видно і із соцопитувань.

    Такі концерти НЕ потрібні. Рашистська погань не має ходити по нашій землі і заробляти тут бабло.
  • vadym sestritsyn
    А Зеля с ермачком ходили???
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини