"Котлета - це мітбол. Ми диктуємо нові тренди", - "слуга народу" Тищенко. ВIДЕО
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"Слуга народу" Микола Тищенко намагався переконати журналістів в українському походженні слова "мітбол".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, депутат зауважив, що на його думку, окрасою і родзинкою будь-якого слова є "мітбол по-київськи".
"Українською мовою це - мітбол", - зауважив Тищенко на слова про те, що мітбол - це котлета українською мовою. - "Це нові тренди. Ми - молодь, а молодь завжди на передовій. Українська молодь завжди диктує нові тренди", - пояснив нардеп.
Нагадаємо, що раніше деякі ЗМІ писали, що на початку 90-х "слуга народу" Тищенко мав прізвисько "Коля Котлєта".