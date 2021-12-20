"Українство викорінити. Мову та фольклор заборонити", - кремлівський пропагандист Стєшин. ВIДЕО
28 973144
Російський пропагандист Дмитро Стєшин заявив, що у разі окупації України доведеться викорінювати українство і забороняти українську мову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі говорить журналіст Денис Казанський і публікує фрагменти інтерв'ю зі Стєшиним.
"Статус української мови буде переглянуто, зміниться ставлення до фольклору і так далі. Це буде однією з умов для мирного життя... Багато чого доведеться змінити. Не знаю чи здатна на це Росія. Адже доведеться змінювати внутрішню політику, якщо будуть позбавлятися нинішнього українства", - заявив Стєшин.