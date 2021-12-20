Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

Проєкт "Без цензури": Чотири тижні до війни Росії проти України? Чи переможе Кремль Захід. ВIДЕО

9 976117
Чи справді Росія планує напад на Україну? Які можуть бути нові санкції США проти Росії? Що готує Байден проти Путіна? Богдан Буткевич у свіжому випуску "Без цензури" аналізує останні новини протистояння Росії зі США, Україною і Заходом в цілому.

Президент США Джо Байден доручив своїй адміністрації використати всі можливі інструменти, щоб запобігти нападу Росії на Україну. Співрозмовник телеканалу CNN заявив, що американська влада має "вікно в чотири тижні", щоб запобігти новим ударам Росії по Україні. Санкції США на випадок можливих військових дій джерело CNN оцінює як такі, що можуть завдати значних витрат російській економіці та її фінансовій системі. Які санкції готують США для росіян? І чи справді Росія нападе?

Нагадаємо, 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • антиватник черниговский
    а ссср объявляло польше войну? ведь сралин как и гитлер начал ту войну
  • Vladimir Berbenets
    диды последовательно атаковали польшу, финнов, эстонию латвию литву румынию. что хотели диды в ответ от гитлера? глубокую озабоченность?
  • Підлога Маккартні
    Хорошо хоть время точное знают наступления, а не как немцы вероломно напали на дидов в июне 41го без объявления войны
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини