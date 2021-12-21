Уряд гарантує громадянам світло і тепло протягом опалювального сезону, - Шмигаль. ВIДЕО

Уряд гарантує громадянам електроенергію і тепло протягом опалювального сезону. Запасів газу в Україні достатньо.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами прем’єра, Україна готувалася до опалювального сезону і він розпочався вчасно і без зривів.

"Загалом треба сказати, що у нас абсолютно достатньо запасів газу. У середньому це більше ніж в 2014-2019 роки було накопичено напередодні опалювальгого сезону. Щодо запасів вугілля – треба дивитися на контекст світової енергетичної кризи. Коли вугілля не вистачає нікому, і ціни на газ – $1,5-1,7 тис. Ще ніколи таких цін не було", - зазначив голова уряду.

На думку Шмигаля, така ситуація склалася, зокрема через дії Російської Федерації, яка веде боротьбу за газопровід "Північний потік-2".

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Прем’єр-міністр запевнив, що останній місяць відбувається накопичення запасів вугілля. "Сьогодні ми розуміємо, що в Україну морським шляхом їде вугілля, що ми піднімаємо видобуток українських шахт. Він уже піднятий на 28% і продовжує нарощуватися".

Прем’єр-міністр також наголосив, що влада не виключає ризиків, але вони були протягом кожного опалювального сезону:

"Ми даємо собі звіт про те що, за певних погодних умов, за певних дій гібридних зі сторони Росії. Можуть бути різні фактори і різні впливи, але ці ризики були протягом кожного опалювального сезону. Уряд і Міністерство енергетики розуміють, як відповідати на подібні виклики, як проходити. Звичайно, завжди є план Б".

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