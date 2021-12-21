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Уряд гарантує громадянам світло і тепло протягом опалювального сезону, - Шмигаль. ВIДЕО

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Уряд гарантує громадянам електроенергію і тепло протягом опалювального сезону. Запасів газу в Україні достатньо.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

За словами прем’єра, Україна готувалася до опалювального сезону і він розпочався вчасно і без зривів.

"Загалом треба сказати, що у нас абсолютно достатньо запасів газу. У середньому це більше ніж в 2014-2019 роки було накопичено напередодні опалювальгого сезону. Щодо запасів вугілля – треба дивитися на контекст світової енергетичної кризи. Коли вугілля не вистачає нікому, і ціни на газ – $1,5-1,7 тис. Ще ніколи таких цін не було", - зазначив голова уряду.

На думку Шмигаля, така ситуація склалася, зокрема через дії Російської Федерації, яка веде боротьбу за газопровід "Північний потік-2".

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Прем’єр-міністр запевнив, що останній місяць відбувається накопичення запасів вугілля. "Сьогодні ми розуміємо, що в Україну морським шляхом їде вугілля, що ми піднімаємо видобуток українських шахт. Він уже піднятий на 28% і продовжує нарощуватися".

Прем’єр-міністр також наголосив, що влада не виключає ризиків, але вони були протягом кожного опалювального сезону:

"Ми даємо собі звіт про те що, за певних погодних умов, за певних дій гібридних зі сторони Росії. Можуть бути різні фактори і різні впливи, але ці ризики були протягом кожного опалювального сезону. Уряд і Міністерство енергетики розуміють, як відповідати на подібні виклики, як проходити. Звичайно, завжди є план Б".

Також читайте: Проблема з вугіллям на сьогодні вирішена, - Шмигаль

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    Однажды в телевизоре появился бледный как смерть премьер-министр и заявил:
    - Кризис нас не затронет. Я вам гарантирую! Потому что! Я вам точно говорю.
    Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

    На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
    - Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
    - Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

    Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
    - Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
    - Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

    - Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
    - Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

    - Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
    - Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

    - Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал презЕдент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

    - Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
  • Yakov Yakov
    уряд-сброд воров, аферистов, лжецов и пдрасов.
  • Evgeny N
    А де ви були, коли газ коштував не 2000 долярів? Ні на боротьбу з короною, нв на закупівлю енергоносіїв гроші не виділялися! Зате "велике крадівництво" принесло хазяїну "слуг" понад 1млрд грн прибутку!

    Навіть вже від "друга дитинства" Баканова було попередження про недостатність запасів, а в Шмигаля все норм! Це як у МО та РНБО було все норм на кордонах України поки представники провідних країн світу через пресу не почали кричати про скупчення військ московитів на наших кодонах!

    ДБЛ! (с)
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