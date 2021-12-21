Ми воюємо на Донбасі не із западенцями, а з мешканцями Донбасу, - терорист Ходаковський. ВIДЕО
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Російський терорист Олександр Ходаковський визнав, що його угрупування змушене воювати не з міфічними бандерівцями із західної частини України, а зі справжніми мешканцями Донбасу, котрі є прихильниками територіальної цілісності України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі каже журналіст Денис Казанський і публікує фрагмент інтерв'ю російського терориста кремлівським пропагандистам.
"14-й рік був страшний. Страшний не через початок бойових дій, а через факт усвідомлення того, що ми воюємо самі з собою. Адже коли ми брали полонених, то вони не були із західної частини України. Це були мешканці, приміром, із Павлоградського району Дніпропетровської області. Тобто це були наші найближчі наші сусіди. В цьому - найбільший жах і драматизм", - каже Ходаковський.