Порошенко не прийде на допит у ДБР 23 грудня, - адвокат Новіков. ВIДЕО
Про це 20 грудня в ефірі телеканалу "UA:Перший" заявив його адвокат Ілля Новіков, інформує Цензор.НЕТ.
"Ні, тому що чому він мав би на нього піти? Обидві повістки – і та, яку в такий незручний спосіб намагалися вручити в п'ятницю, і та, яку сьогодні засунули йому у хвіртку, – виписані неправильно", – наголосив він.
За словами адвоката, перший порядок денний не передбачав, у якому форматі та на яких підставах відбуватимуться слідчі дії.
"Повістка на допит на 23 грудня також не є законною, тому що відповідно до закону можна вручати повістки виключно на п'яту добу – тобто має бути три повні доби без тієї, якої відбувається повідомлення (про підозру). Тобто не раніше ніж на 24 грудня, вони могли його викликати", – сказав Новіков.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.