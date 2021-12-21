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Третина тих, хто легко перехворів на COVID-19, взагалі не мають антитіл, - Кузін. ВIДЕО

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Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що у тих, хто легко перехворів на коронавірусну хворобу, можуть бути відсутні антитіла. Така ситуація, згідно з дослідженням, трапляється у третині випадків.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Дослідження свідчать, що у третини тих, хто легко перехворів на COVID-19, взагалі не виявили антитіл до вірусу", - сказав Кузін.

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Він зазначив, що люди, які перенесли коронавірус та потім вакцинувались, майже у 2,5 раза мають нижчий ризик знову захворіти.

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Топ коментарі

  • Антон Гордиенко 2aa50432
    жить без антител можно, а вот работать главным сан. врачом без мозгов - это недопустимо
  • Posich Posich
    І що тобі не подобається,якщо людина легко переносить хворобу, не вписується в ваші секстанські доктрини про спасительну вакцину?
  • Привет
    Дослідження свідчать

    Чьи?? Где?? Когда??
    Языком молоть...не мешки ворочать...и товаришЧ кузин это знает...
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