Україна має стати частиною РФ, якщо Зеленський продовжуватиме антиросійську політику, - Кадиров. ВIДЕО
Про це заявив глава Чечні Рамзан Кадиров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Українці - наш народ, це наша територія. Це моя думка", - сказав керівник російської республіки на прес-конференції у Грозному.
Він також заявив, що сам давно б вирішив українське "питання", але потрібне відповідне доручення.
"Або приєднав би Чеченську Республіку до України, або давно б забрав, вирішив би питання там. Але є державні домовленості, які не дозволяють приймати такі рішення", - уточнив Кадиров.
За його словами, західні країни зацікавлені у тому, щоб відкрити в Україні свої військові бази та таким чином диктувати Росії умови. Глава Чечні висловив упевненість, що Путін не дозволить таким планам здійснитись.
Себе Кадиров назвав "піхотою", яка готова "виконати наказ абсолютно без проблем", тому що "цілісність, безпека держави та нашого народу - найважливіше".