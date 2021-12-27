Росіянин Іпатов записав відео про тортури в поліції, після чого його виявили обезголовленим. ВIДЕО

У російському місті Сочі виявили обезголовленим 23-річного Євгена Іпатова.

Незадовго до цього чоловік став жертвою тортур у відділенні поліції і хотів розповісти про те, що сталося, журналістам, повідомила 24 грудня "Новая газета", передає Цензор.НЕТ.

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Історію загиблого журналістам розповів його друг Дмитро Іванников. Він же передав відео, де Іпатов також розповідає про тортури.



Усе почалося у вересні цього року. Іпатов отримав замовлення від підрядника Максима (прізвища не вказують) із пошуку несправностей із проводкою у літньої пари. Проте після приїзду його затримали поліцейські та звинуватили у крадіжці 60 тис. руб. (22,3 тис. грн) із квартири. Чоловіка, за його розповіддю, били дорогою до відділення і продовжили катувати вже після приїзду.



"Руслан (один із поліцейських. – Ред.) почав бити мене по обличчю кулаком, запитав, навіщо я так зробив. Я відповів, що нічого не робив. Усю дорогу Руслан мене продовжував бити. Приїхали до відділу поліції на Макаренка, біля магазину "Магніт". Вони дуже жорстко витягли мене з машини за футболку, потягли коридором, завели в кабінет і кинули на підлогу. Потім почали бити, я прикрив обличчя, били по долоні, по ребрах, нирках, нозі. Це тривало приблизно пів години", – говорить на відео Іпатов.

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Поліцейські вимагали від чоловіка написати щиросердне зізнання, а коли той відмовлявся, знову били. Іпатов запевняв, що не брав грошей і що до крадіжки може бути причетним Максим. Але поліцейські казали, що вже провели з ним слідчі заходи, і той невинуватий. Потім на Іпатова склали протокол за непокору працівникам поліції. Після побиття йому погрожували посадити "в камеру до зеків", де він "підпише все, що завгодно". У підсумку чоловік погодився підписати щиросердне зізнання.



Коли Іпатов повернувся з відділення додому, то розповів про те, що сталося, своєму другові. Іванников переконав чоловіка поїхати до Москви і розповісти про те, що сталося, журналістам, той погодився. Після приїзду Іпатов мав написати своєму другові. Сам Іванников на той час поїхав у гори.



Однак за 10 днів після імовірного від'їзду Іпатов так і не зв'язався з другом і той вирішив перевірити місцеві пабліки. У підсумку в одній із сочинських груп він знайшов пост про смерть людини під колесами поїзда. На опублікованому фото чоловік лежав на рейках без голови. Іванніков впізнав друга по одязі та своїй куртці, яку дав йому.



У сочинській поліції на запит "Новой газеты" підтвердили, що Іпатова доправили до відділку поліції, допитали як свідка в межах справи про крадіжку та відпустили. Як журналістам вдалося з'ясувати, Іпатов все ж таки не поїхав до Москви. Після того, як вони з Іванниковим розійшлися, Іпатов винайняв кімнату в Сочі. Згідно з поясненнями, які давала поліцейським господиня будинку, 24 вересня у неї винаймав кімнату молодик, який відрекомендувався Іваном. Перші три-чотири дні він нікуди не виходив, а коли вона сама зайшла до кімнати, побачила всюди кров й одразу викликала поліцію. Тоді вона дізналася від правоохоронних органів, що Івана насправді звали Євген Іпатов.

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Тіло Іпатова виявили 29 вересня. Як виявилося, перед смертю він записав відео, де докладно розповів про те, що сталося у відділку поліції. Це відео він відправив колишній дружині Іванникова, а сам Іванников передав його журналістам.



Рідні Іпатова не вірять, що чоловік міг накласти на себе руки. Вони вважають, що на орендованій квартирі хтось намагався підлаштувати, ніби Іпатов намагався себе вбити. Дядько загиблого вказує на дивний факт – у квартирі на ліжку лежав розгорнутий паспорт Іпатова, ніби його хтось спеціально туди поклав. Також він каже, що читав у матеріалах справи пояснення машиніста, який казав, що бачив тіло, котре вже лежить, і не встиг загальмувати.



По юридичну допомогу сім'я Іпатових звернулася до правозахисників. Керівник краснодарського відділення "Комитета против пыток" Сергій Романов повідомив журналістам, що у місцевому слідчому відділі Слідчого комітету відмовили у порушенні справи за ст. 110 Кримінального кодексу РФ (доведення до самогубства) через відсутність події злочину.

У Росії протягом останніх місяців активно порушують питання тортур у в'язницях та відділеннях поліції. Пов'язано це з публікацією у жовтні правозахисним проєктом Gulagu.net кількох відео тортур та зґвалтувань ув'язнених у туберкульозній лікарні Федеральної служби виконання покарань №1 у російському Саратові. Ще низку відео проєкт надав журналістам. Архів із відео правозахисникам передав програміст із Білорусі Сергій Савельєв, який відбував строк у Саратовській області та обслуговував камери і відеореєстратори у цій лікарні. Gulagu.net 20 грудня опублікував відео з кадрами тортур ув'язнених в одній із красноярських колоній. На відеороликах, знятих камерами спостереження, зображено побиття засуджених у так званих пресхатах. 22 грудня Telegram-канал "Осторожно, новости" повідомив, що колишній гравець збірної Росії з регбі Олег Азаренко брав участь у тортурах ув'язнених у СІЗО-1 Красноярська.