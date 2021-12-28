Чотири електрокари американської компанії "Tesla" "затанцювали" під знаменитий український "Щедрик" Леонтовича. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик опублікований на сторінці компанії "Tesla" в Twitter.
Нагадаємо, що "Щедрик" - усесвітньо відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича, який був створений на початку ХХ століття. Після гастролей хору Олександра Кошиця в країнах Європи у 1919 році (Чехословаччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, Польща, Іспанія) та в Сполучених Штатах Америки у 1922 році, "Щедрик" став знаним не тільки в Україні, але й у всьому світі. Після того як у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції "Щедрик", його англомовна версія відома як "Carol of the Bells" стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. В наші часи "Щедрик" можна почути в усіх куточках світу англійською, німецькою, іспанською, японською та іншими мовами.