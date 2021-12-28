"Військові НАТО дивуються з того, як українці згуртувалися і дали відсіч Росії в 2014 році та називають це світовим феноменом", - доброволець Юрій (Грек). ВIДЕО

Доброволець Юрій (Грек) брав участь в боях за Маріуполь, Іловайськ, Авдіївку, де дістав важке поранення, проте зумів повернутися на фронт.

В рамках рубрики "Окопна війна" на "Цензор.НЕТ", кореспондент Михайло Ухман зустрівся з легендарним розвідником поблизу передової в Авдіївці.

Юрій моментами виїжджає за кордон, де розповідає про війну з росіянами нашим союзникам з НАТО та ЄС.

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