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"Військові НАТО дивуються з того, як українці згуртувалися і дали відсіч Росії в 2014 році та називають це світовим феноменом", - доброволець Юрій (Грек). ВIДЕО

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Доброволець Юрій (Грек) брав участь в боях за Маріуполь, Іловайськ, Авдіївку, де дістав важке поранення, проте зумів повернутися на фронт.

В рамках рубрики "Окопна війна" на "Цензор.НЕТ", кореспондент Михайло Ухман зустрівся з легендарним розвідником поблизу передової в Авдіївці.

Юрій моментами виїжджає за кордон, де розповідає про війну з росіянами нашим союзникам з НАТО та ЄС. 

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    А потом проголосовали за папугала. Тоже повод для удивления.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Хтось гуртувався, а хтось жлуктив пиво та втикав в зомбоящик з какой-разніцєй.
  • Светлана Круп
    А выборы в 19 году никого не удивили? Тоже феномен, который надо изучать в школах. Как 73% народа поехало крышей?
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