"Ми маємо бути в союзі - в нашому слов'янському союзі", - нардеп ОПЗЖ Кива виступив з проросійською заявою на шоу кремлівських пропагандистів. ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива вчергове виступив з проросійськими заявами на російському телебаченні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кива назвав Революцію Гідності "громадянським державним переворотом" та заявив про те, що Україна має стати частиною "слов'янського союзу".

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"Я звинувачував Росію в тому, що вона допустила громадянський державний переворот в Україні в 2014 році. Ми були близькі один одному і наші спецслужби тісно співпрацювали. Хіба Росія не знала про підготовку цього перевороту? Звісно знала! Ви віддали тоді менше, але виграли час... Нині зміцніла економічно і військово Росія заявляє про свої права на територію, яка на мою думку має бути в одному союзі - в нашому слов'янському союзі. Вісім років тому ви віддали Україну, але забрали Крим, а зараз ви прийшли за всією Україною... Ніхто не збирається віддавати янкам територію, яка може служити нашим з вами майбутнім поколінням!", - заявив Кива російським пропагандистам.

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