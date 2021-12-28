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"Ми маємо бути в союзі - в нашому слов'янському союзі", - нардеп ОПЗЖ Кива виступив з проросійською заявою на шоу кремлівських пропагандистів. ВIДЕО

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Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива вчергове виступив з проросійськими заявами на російському телебаченні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кива назвав Революцію Гідності "громадянським державним переворотом" та заявив про те, що Україна має стати частиною "слов'янського союзу".

"Я звинувачував Росію в тому, що вона допустила громадянський державний переворот в Україні в 2014 році. Ми були близькі один одному і наші спецслужби тісно співпрацювали. Хіба Росія не знала про підготовку цього перевороту? Звісно знала! Ви віддали тоді менше, але виграли час... Нині зміцніла економічно і військово Росія заявляє про свої права на територію, яка на мою думку має бути в одному союзі  - в нашому слов'янському союзі. Вісім років тому ви віддали Україну, але забрали Крим, а зараз ви прийшли за всією Україною... Ніхто не збирається віддавати янкам територію, яка може служити нашим з вами майбутнім поколінням!", - заявив Кива російським пропагандистам.

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Топ коментарі

  • Віталій Маркович
    давно цього виб--ка в жомову яму треба скинути- куда дивиться СБУ? - за подібні висловування на рашці це створіння давно б уже сиділо за гратами- в кращому разі- скільки можна бути толерантними до подібного лайна?
  • Oljik
    Дивно якось - різко пропали мокші, ерзі, вепси, мурома, чудь, меря, а на їх місці також різко з"явились руССкіє, да ще й слов"янами звуться. Бідна сова, що на глобусі.....
  • Юрій Вінгорськи
    згідно конституції, цей яцечесальщик повинен сидіти за такі слова
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