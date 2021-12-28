"Ми маємо бути в союзі - в нашому слов'янському союзі", - нардеп ОПЗЖ Кива виступив з проросійською заявою на шоу кремлівських пропагандистів. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кива назвав Революцію Гідності "громадянським державним переворотом" та заявив про те, що Україна має стати частиною "слов'янського союзу".
"Я звинувачував Росію в тому, що вона допустила громадянський державний переворот в Україні в 2014 році. Ми були близькі один одному і наші спецслужби тісно співпрацювали. Хіба Росія не знала про підготовку цього перевороту? Звісно знала! Ви віддали тоді менше, але виграли час... Нині зміцніла економічно і військово Росія заявляє про свої права на територію, яка на мою думку має бути в одному союзі - в нашому слов'янському союзі. Вісім років тому ви віддали Україну, але забрали Крим, а зараз ви прийшли за всією Україною... Ніхто не збирається віддавати янкам територію, яка може служити нашим з вами майбутнім поколінням!", - заявив Кива російським пропагандистам.