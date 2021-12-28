Як правильно зустрічати окупанта: інструкція від майстра ножового бою і ветерана АТО. ВIДЕО
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В гостях у Цензор.НЕТ і Богдана Буткевича - Олександр Воробєй! Він - ветеран АТО, засновник популярного українського ножового бренду Blade Brothers Knives.
Олександр - учасник Революції Гідності, згодом - боєць добровольчого батальйону "Шахтарськ". Влітку 2014-го отримав важке поранення під час бою в районі селища Піски.
Під час реабілітації вирішив заснувати бізнес із виробництва клинків.
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