Як правильно зустрічати окупанта: інструкція від майстра ножового бою і ветерана АТО. ВIДЕО

В гостях у Цензор.НЕТ і Богдана Буткевича - Олександр Воробєй! Він - ветеран АТО, засновник популярного українського ножового бренду Blade Brothers Knives.