Жодна квартира не залишиться без електроенергії, дефіциту немає, - Галущенко. ВIДЕО

Станом на кінець грудня 2021 року українська енергосистема має достатній резерв потужності, при цьому на складах ТЕС та ТЕЦ триває накопичення вугілля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

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"Енергосистема має достатній резерв потужності, на сьогодні працює 14 з 15 атомних енергоблоків, виробляють 12,5 тисяч мегават. Маємо необхідний запас та резерв в енергосистемі", - зазначив Галущенко.

За словами міністра, також є системне постачання вугілля.

"На трьох станціях баланс вугілля відповідає гарантованим запасам, навіть перевищує. В цілому системне накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ. Перш за все завдяки постачанню морським шляхом", - пояснив Галущенко.

Також він зазначив, що Міненерго виконує план на початок місяця, який передбачає наявність запасів обсягом 650 тисяч тонн. Водночас протягом опалювального сезону, який охоплює частину листопада та грудень, Україна отримала понад мільйон тонн вугілля.

"Жодна квартира, будинок, громада, район чи місто не відключаться через нестачу електроенергії. Держава виконує свої зобов'язання щодо сталого постачання електроенергії. Єдина причина відсутності електропостачання - це проведення планових або аварійних ремонтів. ... Держава не має дефіциту електроенергії. Ми вважаємо неприпустимим проведення ремонтних робіт з відключенням від електропостачання в опалювальний період без надання альтернативного живлення споживачам. Ми звернулись до НКРЕКП, щоб проаналізувати кількість ремонтів в грудні та вжити заходів до недопущення такої ситуації в майбутньому", - наголосив міністр.

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