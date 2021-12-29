Тернопільські студенти привітали українських воїнів зі святами та заспівали колядку: "Щиро вам дякуємо". ВIДЕО

Студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка привітали з новорічно-різдвяними святами українських воїнів, що боронять Україну від російських окупантів.