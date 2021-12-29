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Тернопільські студенти привітали українських воїнів зі святами та заспівали колядку: "Щиро вам дякуємо". ВIДЕО

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Студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка привітали з новорічно-різдвяними святами українських воїнів, що боронять Україну від російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, студенський гурт виконав для бійців вітальну колядку.

"Ми - студенти факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, щиро дякуємо нашим захисникам. Вітаємо Вас з новорічно-різдвяними святами і даруємо нашу колядку", - кажуть студенти у зверненні до українських воїнів.

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Топ коментарі

  • я гражданин Украины
    Молодці! Гордимося - що такою Молодю, що Воїнами нашими !!!! Україна НАЗАВЖДИ !!!!
  • Чайка Київ
    Пречудово. Які ж ви молодці !!! Дякую !!!
  • Sergio Bru
    Як жеж файно співають хлопці й дівчата! Це просто неймовірно красиво!

    Дуже дякую!
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