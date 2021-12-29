"З людей в Криму знущаються! Де мені ночувати? Загородили наші будинки! Нас росгвардійці додому не пускають", - кримчанка звернулась до Путіна зі скаргою на окупантів. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кримчанка скаржиться на такі дії окупантів і звертається до Путіна.
"Де мені ночувати? В машині? Зима! Чому мене не пускають? У мене є реєстрація в паспорті! Чому поліція нічого не робить? Чому над людьми в Криму знущаються? Порушують наші права. Додому не пускають! Кажуть, ночуйте тут - під КПП "Артеку"! Завтра розпочнеться робочий день і ми подумаємо чи пустити вас. Загородили наші будинки!.. Володимир Володимирович, скажіть чому нас росгвардійці додому не пускають?! Що роблять з людьми в Криму!?", - каже заплакана кримчанка на записі.
Вірогідніше за все, жінка одна з мешканців Гурзуфу, житло яких опинилося на території "Артеку" після того, як окупаційна влада додатково передала у користування дитячому табору 40 гектарів територій поблизу гори Аю-Даг.