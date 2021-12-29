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"З людей в Криму знущаються! Де мені ночувати? Загородили наші будинки! Нас росгвардійці додому не пускають", - кримчанка звернулась до Путіна зі скаргою на окупантів. ВIДЕО

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В мережі з'явилося відео з окупованого Криму, на якому жінка плачучи розповідає про те, що росгвардійці не пускають її до власного будинку, що знаходиться на території "Артеку".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кримчанка скаржиться на такі дії окупантів і звертається до Путіна.

"Де мені ночувати? В машині? Зима! Чому мене не пускають? У мене є реєстрація в паспорті! Чому поліція нічого не робить? Чому над людьми в Криму знущаються? Порушують наші права. Додому не пускають! Кажуть, ночуйте тут - під КПП "Артеку"! Завтра розпочнеться робочий день і ми подумаємо чи пустити вас. Загородили наші будинки!.. Володимир Володимирович, скажіть чому нас росгвардійці додому не пускають?! Що роблять з людьми в Криму!?", - каже заплакана кримчанка на записі.

Вірогідніше за все, жінка одна з мешканців Гурзуфу, житло яких опинилося на території "Артеку" після того, як окупаційна влада додатково передала у користування дитячому табору 40 гектарів територій поблизу гори Аю-Даг. 

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Топ коментарі

  • Леонід Мефодовський
    Зате без біндєр…
  • Олександр Полесов
    Ну чё, свои же рюськие братушки, хоть не бандеровцы, радуйся кацапка
  • Яр Холодний
    Кликали РОСІЮ? От вона і прийшла! Їжте!
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