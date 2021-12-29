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Найближчим часом буде щеплено від коронавірусу 50% дорослих українців. Ми забезпечені вакцинами на наступний рік, - Шмигаль. ВIДЕО

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Одним із головних завдань 2021 року була вакцинація населення від COVID-19.

Про це заявив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розпочали безкоштовне щеплення для всіх громадян. Усі наявні вакцини безпечні та перевірені. А головне — вони захищають від важкого перебігу хвороби. Найближчим часом буде щеплено 50% дорослих українців. Вакцин достатньо, аби всі охочі могли вакцинуватися", - зазначив він.

За даними Шмигаля, від початку року поставлено в Україну більше 40 млн доз.

"Так само ми забезпечені вакцинами й на наступний рік", - додав прем'єр.

"Загалом цьогоріч Уряд витратив більш ніж 35 млрд грн на фінансування протидії COVID-19. Це і доплати медикам, і закупівля кисню та кисневих станцій, і фінансування тест-лабораторій, і багато іншого", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протипоказання до вакцинації проти COVID-19 мають менше 1% дорослих українців, - ЦГЗ

Топ коментарі

  • Eugen Mk
    От не сказал бе. А вот ковидобесов таки да. Валерачка кудато пропал
  • Андрей Дудка 31cd38e0
    В стране, где занозу вытащить из пальца, стоит денег,, где нет государственных программ по онкологии, диабету, туберкулезу, спиду, и вдруг такая забота о здоровье, и желание уколоть всех.
    Оно то и понятно. Ребята деньги получили, освоили, а отчеты о третьей фазе испытаний на добровольцах , нужно отправлять регулярно
  • bezmegh
    Собі коли. ,Шмирдяй
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