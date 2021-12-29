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"Дружина сказала з'ясувати, хто ви такі і що ви таке. Вона працює у дуже великих связях", - п'яний чоловік чиновниці Міносвіти за кермом KIA Sorento протаранив два автомобілі. ВIДЕО

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П'яний чоловік чиновниці Міносвіти за кермом KIA Sorento влаштував ДТП на вулиці Металістів в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київ оперативний, нетверезий водій протаранив два автомобілі. Проходити тест на алкоголь чоловік відмовився, а натомість погрожував поліцейським зв'язками дружини. ДТП сталася увечері 28 грудня.

За даними ЗМІ, нетверезий водій - Микола Петрович Кучер, а його дружина - Калиневич Галина Михайлівна. Вона дійсно працює начальником відділу внутрішнього аудиту в Міністерстві освіти і науки України.

Дружина сказала зясувати, хто ви такі і що ви таке. Вона працює у дуже великих связях, - пяний чоловік чиновниці Міносвіти за кермом KIA Sorento протаранив два автомобілі 01

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Топ коментарі

  • Кремень
    Ще одне п'яне рило "із зв'язками" вилізло на світ божий. Був би тверезий-хрін хто про нього б знав.
  • Pani Hope
    І шо, дружина - зелена чиновниця напише заяву на звільнення від сорому?-Та ніколи! Це Зе-манера. Дивляться на свойого Патрона і копіюють. Бидло при влади і бидло за цю владу голосує, навідь зараз після всіх зашкварів.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    тема сисек не раскрыта на фото
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