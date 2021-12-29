"Заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч чудових страв, коштує 8 гривень за кілограм", - Олена Зеленська. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленська розповіла в ефірі програми "Сніданок з 1+1" де обговорювалося питання здорового харчування.
"Найперше правило це - найпростіше. Тобто самі приготували, самі купили прості не перероблені продукти. Хек коштував... Це був не хек. Це була заморожена скумбрія з якої можна приготувати безліч чудових страв і вона коштує десь 8 гривень за кілограм", - сказала перша леді і додала: "Авжеж. Ми таке їмо", - у відповідь на питання чи готуються такі страви у родині Зеленських.
Згодом у Facebook дружина президента написала, що обмовилася.
"Під час ефіру, даруйте, обмовилася: морожена скумбрія коштує в середньому 8 грн за 100 г. Дякую глядачам за те, що уважно дивитесь ефір, особливо о 7.00. А от правильним залишається те, що скумбрія – дуже корисний продукт", – зазначила Зеленська.