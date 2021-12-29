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"Заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч чудових страв, коштує 8 гривень за кілограм", - Олена Зеленська. ВIДЕО

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Перша леді Олена Зеленська заявила про доступність продуктів для здорового харчування і сказала, зокрема, що заморожена скумбрія коштує всього 8 гривень за один кілограм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленська розповіла в ефірі програми "Сніданок з 1+1" де обговорювалося питання здорового харчування.

"Найперше правило це - найпростіше. Тобто самі приготували, самі купили прості не перероблені продукти. Хек коштував... Це був не хек. Це була заморожена скумбрія з якої можна приготувати безліч чудових страв і вона коштує десь 8 гривень за кілограм", - сказала перша леді і додала: "Авжеж. Ми таке їмо", - у відповідь на питання чи готуються такі страви у родині Зеленських.

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Згодом у Facebook дружина президента написала, що обмовилася.

"Під час ефіру, даруйте, обмовилася: морожена скумбрія коштує в середньому 8 грн за 100 г. Дякую глядачам за те, що уважно дивитесь ефір, особливо о 7.00. А от правильним залишається те, що скумбрія – дуже корисний продукт", – зазначила Зеленська.

Топ коментарі

  • Серж Пир
    Вы сделали это вместе, зебилы. Теперь по 8 гривен скумбрию ищите
  • A San
    «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» (с)
  • Hanna Persikova
    мадам последний раз была в магазе еще до войны....
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