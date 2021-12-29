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Путін хоче, щоб Україна розвалилася на дві-три частини, - Данілов. ВIДЕО

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Президент Росії Володимир Путін прагне за рахунок внутрішньої дестабілізації досягти розвалу України.

Про це в інтерв'ю виданню "Настоящее время" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Після того, як Путін захопив Крим, йому треба зафіксувати цю ситуацію. Щоб цю ситуацію зафіксувати, він хоче, щоб наша країна припинила існування в тих кордонах, в яких вона існує сьогодні. Це завдання для нього номер один. За допомогою внутрішньої дестабілізації досягти, щоб країна розвалилася на дві-три частини. Це те, чого прагне Путін. Це завдання, яке стоїть на першому місці. І саме за допомогою внутрішньої дестабілізації. Якщо він цього не зможе, тоді як варіант може використовуватися зброя, але ми до цього готові", - наголосив він.

За словами Данілова, великого скупчення військ РФ на кордонах не спостерігається - є переміщення.

"Для повномасштабного вторгнення потрібно, щоб їх було як мінімум в три, чотири, п'ять разів – набагато більше, ніж є сьогодні. Але чи існує загроза? Звичайно, для нас існує загроза постійно, ми з цією загрозою живемо вже 7 років, і для нас не новина, що російські війська знаходяться на території Донецької та Луганської областей. Саме вони ведуть війну проти нашої країни. Якби їх там не було, питання Донецької та Луганської областей було б давно закрите. Що стосується ділянок, там, де є найбільша небезпека, такі ділянки є в районі Маріуполя, такі ділянки є в районі Донецької та Луганської областей", - пояснив секретар РНБО.

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Топ коментарі

  • Rhodesian
    Не біда, що цього хоче путін. Біда, - що цього хоче Зеленський.
  • Ksenia VB
    путін хоче, а ви здійснюєте.
  • Лариса fb3d953c
    Данилов говорит о том, что все знают. Открыл Америку. Мне лично интересно, что думает наша власть, как она стремится разделить РФ на части, что она делает для этого, как она собирается защищать народ Украины, как она закупает дистанционное оружие, дроны для того чтобы на фронте военные не были пушечным мясом, не погибали каждый день как сейчас. Что делает клоун Зеленский, сколько закупил уже дистанционной высокоточной техники на деньги преступного олигархата. Вот это пусть Данилов расскажет. А то пока что знаем тольуко про коррупцию в армии.
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