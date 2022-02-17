Проєкт "Без цензури": Онлайн-голосування - щоб впихнути Україні Мінськ-2 на умовах Росії?. ВIДЕО

Чому Росія почала обстріли на фронті? І які процеси у Верховній Раді можуть мати стосунок до загострення на Донбасі?

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, що ховається за ідеями онлайн-голосування. І як це може допомогти впихнути Україні Мінськ-2 на умовах Росії.

Чому онлайн-голосування – це велика небезпека? Чому "слуги народу" так різко почали просувати цю можливість? І як гібридне голосування може – за великого бажання –допомогти впихнути Україні Мінськ-2 на умовах Росії.

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