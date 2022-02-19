Стрім з Юрієм Бутусовим: Мюнхен. На порозі війни?. ВIДЕО

Загибель двох українських воїнів та збільшення обстрілів росіянами на фронті. Дії російських військ навколо України.

Про це розповідатиме головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у стрімі.

Також він торкнеться Мюнхенської конференції з безпеки.

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"Зеленський у Мюнхені - вперше логічний та адекватний виступ за чотири місяці. Що б мав тепер зробити президент після таких слів? Пару слів про Шуфрича. Будь ласка, допоможіть каналу вашими підписками та лайками, це дуже важливо для просування та щоб мати можливість робити для вас більше", - підкреслив Бутусов у фейсбуці.