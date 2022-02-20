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Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською вшанували пам'ять загиблих учасників Революції Гідності 20 лютого у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері. 

Президент та перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану.

Топ коментарі

  • Scorpman Y
    наодинці, без людей, але під охороною сотні охоронців..
  • Герхард
    В том-то и дело, что у ЗЕ не изменилось ничего. Горбатого могила исправит.

    А в предыдущий раз, когда ЗЕ пиарился на жертвах Майдана, к которому он никаким боком, ему пришлось драпать к машине под крики "Ганьба малоросам!!!" от родственников Небесной сотни.
    Вот и весь секрет оцепления и безлюдности.
  • Герхард
    А месяц назад было иначе? ЗЕ сцытся людей с начала своей каденции.
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