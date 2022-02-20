Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською вшанували пам'ять загиблих учасників Революції Гідності 20 лютого у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.

Президент та перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану.