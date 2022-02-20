Поліція не допустила проведення під ОП проплаченого мітингу під "антивоєнними гаслами", - Антон Геращенко. ВIДЕО

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив інформацію про недопущення проведення проплаченого мітингу під ОП під "антивоєнними гаслами".

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

Геращенко відзначив: "Дещо про антологію вуличних протестів на замовлення РФ. Сьогодні о 12:00 в день річниці загибелі Героїв Небесної сотні, на замовлення з "півночі" за гроші планувалось зібрати багатолюдний мітинг під Офісом Президента задля картинки для російських пропагандистських телеканалів.

Але вчора вранці співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції провели 5 обшуків і припинили діяльність мережі організаторів проплачених мітингів".

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Він продовжив: "Ця справа є продовженням великої роботи, яку проводить поліція по викриттю мережі організаторів платних мітингів в інтересах замовників - як українських так і закордонних.

Загалом сьогодні вдень, за гроші, планувалось вивести під Офіс Президента від 1500 до 2500 осіб, які під час загострення агресивних дій РФ повинні були демонструвати ряд слоганів та лозунгів таких як:

"Ні війні з Росією", "Україна не вбивай своїх громадян", "На фиг войну! Весна для любви!".

Також при обшуках були знайдені візитівки "Дмитра Яроша" червоного-чорного кольору".

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"Після проведення профілактичних бесід громадяни зобов’язались припинити свою діяльність по збору проплачених мітингів в інтересах держави-агресора.

На жаль, в Україні досі не має кримінальної відповідальності за організацію та фінансування проплачених мітингів, чим активно користуються в своїх інтересах, як нечесні українські політики так і країна-агресор", - підкреслив Геращенко.

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Радник резюмуав: "Яка ганьба, коли в Києві через Інтернет можна замовити проплачений мітинг з будь якими лозунгами!

Шановні народні депутати, давайте приймемо закон про кримінальну відповідальність за організацію та фінансування проплачених акцій протесту і покінчимо з цим ганебним явищем!"

Також Геращенко опублікував відео зізнання організаторів проплаченого мітингу, який не відбудеться через рішучі дії правоохоронців".