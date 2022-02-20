Новини Відео • Війна

"Місць немає. Ми з вчорашнього вечора не їли, не спали", "Як можна так маніпулювати жінками та дітьми", - біженці з ОРДЛО нарікають на "теплий" прийом у Таганрозі. ВIДЕО

36 048236
Судячи із відео, які з'являються у вільному доступі в інтернеті, "біженців" з Донбасу не надто чекають в РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Скрізь одне і те кажуть: місць немає, місць немає. Ми приїхали із Макіївки з 3-ма дітьми, ми з вчорашнього вечора не їли, не спали...", - заявляє жінка, яка "евакуювалась" у російський Таганрог.

"Як можна так маніпулювати жінками та дітьми, знущаються над нами, як хочуть. З 7 годин з дому, всі хворі, з дітьми... Нічого не кажуть. Чекайте", - каже інша жінка в другому сюжеті.

Також читайте: "Автобуси стоять по кілька годин. Діти змучені. Їхні батьки намагаються з'ясувати, що вони тут роблять", - генконсул України в Ростові-на-Дону Малишевський про евакуацію

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Alex Bender
    потому что вы идиоты.
  • Вася Шевченко f77d76ba

    Мародеры ограбили около 100 квартир жителей оккупированного Донбасса, которых эвакуировали в Россию.

    Об этом сообщил донецкий журналист и волонтер Тим Златкин.

    "Меньше суток понадобилось мародерам, чтобы разграбить 56 квартир в Донецке и 42 в Макеевке. Да-да, именно квартиры "эвакуированных" аборигенов. У ЧеПушилина отличный бизнес-план, я считаю!", - сообщил Златкин.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини