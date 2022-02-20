"Місць немає. Ми з вчорашнього вечора не їли, не спали", "Як можна так маніпулювати жінками та дітьми", - біженці з ОРДЛО нарікають на "теплий" прийом у Таганрозі. ВIДЕО
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Судячи із відео, які з'являються у вільному доступі в інтернеті, "біженців" з Донбасу не надто чекають в РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Скрізь одне і те кажуть: місць немає, місць немає. Ми приїхали із Макіївки з 3-ма дітьми, ми з вчорашнього вечора не їли, не спали...", - заявляє жінка, яка "евакуювалась" у російський Таганрог.
"Як можна так маніпулювати жінками та дітьми, знущаються над нами, як хочуть. З 7 годин з дому, всі хворі, з дітьми... Нічого не кажуть. Чекайте", - каже інша жінка в другому сюжеті.