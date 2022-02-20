Внаслідок обстрілу військ РФ знищено автомобіль ЗіЛ-131 української сторони СЦКК, - ООС. ВIДЕО
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20 лютого з напрямку населеного пункту Весела Гора російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій Збройних Сил України у напрямку населеного пункту Щастя із застосуванням міномета калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 (6 пострілів), станкового автоматичного гранатомета АГС-17 (30 пострілів) та великокаліберного кулемета (10 черг).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр ООС
Зазначається, що внаслідок цього обстрілу було знищено автомобіль марки ЗіЛ-131 української сторони спільного центру координації та контролю припинення вогню.
"Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", - акцентують увагу в штабі ООС.