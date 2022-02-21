"У нас є спільний ворог і це - Росія. Разом обов'язково переможемо", - ведуча грузинського телеканалу у прямому ефірі заговорила українською. ВIДЕО

Ведуча грузинського телеканалу "Mtavari Arkhi" у прямому ефірі раптово заговорила українською та назвала Росію спільним ворогом для України та Грузії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефіру з таким жестом підтримки українців опублікований в соцмережах.

"У цей тривожний час хочу висловити свою підтримку українському народові. Пам'ятаємо, що у нас є спільний ворог і це - Росія. Тому ми - як ніколи разом і тільки разом обов'язково переможемо", – сказала грузинка.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів". ВIДЕО