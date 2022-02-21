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Під приводом навчань Росія завела до Азовського моря десантні і бойові кораблі та ракетний катер, - Резніков. ВIДЕО

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На сьогодні російські війська активно маневрують біля українських кордонів, зокрема у тимчасово окупованому Криму. Так, під приводом участі у навчаннях Росія завела до Азовського моря три великі десантні кораблі, п'ять бойових та один ракетний катер.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рухаються кораблі в Чорному та Азовському морях. Була спроба заблокувати навіть весь Азов, а також доступ до наших портів на Одещині. Але це їм не вдалося. Зараз під приводом участі у навчаннях до Азовського моря увійшли три великі десантні кораблі та п'ять бойових кораблів та катерів інших класів, у тому числі один ракетний катер", - поінформував Резніков.

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Резніков також зазначив, що в Україні прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після навчань: "Бо їх везли з Далекого Сходу кілька тижнів явно не для того, щоб потренувати 10 днів і повертати назад".

"Так само не стали сюрпризом "раптові" навчання у Придністров’ї. Нами вжиті відповідні заходи реагування", - додав міністр оборони.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    А Организм,под предлогом строительства дорог не профинансировал форсирования производства Нептунов
  • Анатолий К 65c6a92d
    Знову порушуйте кримінальну справу на 5-го президентоа за проход наших кораблів по нашій протоці, а кацапів не чіпайте і нікому не кажіть, продовжуйте все валити на попередників, що винні у всьому вони, особливо за "мінські". Хоча ви лізите виконувати ті пукти, що в кінці і так виконувати, як вам каже ворог. А ворог не виконав жодного пункта, починаючи з першого. Ви ж відвели війська, познімали снайперів, безпілотники... і результат? Чому ніяких заходів не робите за окупацію московитами Азовського моря? Чому не зібрали всі можливі майданчики, щоб ввести санкції на ворога, який роздав вже 800 тисяч своїх паспортів... То це порушення "мінська", чи вас у всьому винен Порошенко, хоча при президентові Порошенко у всьому була винна Росія.
  • Сергей Иванофф
    Лучше скажи, что все дороги по возможным линиям наступления заминированны фугасами, устроены точки "приветствующие асвабадителей" джавелинами и стингерами, что береговая артиллерия тоже ждет своих десантников, как на Азовсом, так и на Черном побережье!
    Наши ракетные войска не стоят пассивно, ожидая ракетного удара, а постоянно передислоцируются. Тероборона полностью одета и снабжена оружием и боекомплектом.
    Все важные стратегические объекты под охраной и заминированны на всякий случай, чтобы не достались врагу.
    Вот тогда я буду более менее спокоен, что оборона в надежных руках.
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