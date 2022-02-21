Під приводом навчань Росія завела до Азовського моря десантні і бойові кораблі та ракетний катер, - Резніков. ВIДЕО
Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Рухаються кораблі в Чорному та Азовському морях. Була спроба заблокувати навіть весь Азов, а також доступ до наших портів на Одещині. Але це їм не вдалося. Зараз під приводом участі у навчаннях до Азовського моря увійшли три великі десантні кораблі та п'ять бойових кораблів та катерів інших класів, у тому числі один ракетний катер", - поінформував Резніков.
Резніков також зазначив, що в Україні прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після навчань: "Бо їх везли з Далекого Сходу кілька тижнів явно не для того, щоб потренувати 10 днів і повертати назад".
"Так само не стали сюрпризом "раптові" навчання у Придністров’ї. Нами вжиті відповідні заходи реагування", - додав міністр оборони.