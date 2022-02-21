Кількість COVID-госпіталізацій зменшується, ситуація почала стабілізуватися, - Ляшко. ВIДЕО

В Україні вже другий тиждень поспіль зменшується кількість госпіталізованих із коронавірусом.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

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"В Україні ж перші ознаки стабілізації захворюваності на COVID-19 за останній тиждень перейшли у більш явні. Кількість виявлених нових випадків COVID-19 зменшилася на -19%, або на 43 616 випадків в абсолютних цифрих і становить 191 640 випадків. Кількість госпіталізацій також зменшується другий тиждень поспіль. За минулий тиждень до лікарень було госпіталізовано 20 402 пацієнти, що на 4 тисячі менше ніж попереднього тижня", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що минулий тиждень був першим з останніх шести, коли кількість виписаних з лікарень пацієнтів була більшою ніж кількість госпіталізованих. За його словами, минулого тижня виписано на 4 тисячі осіб більше ніж госпіталізовано.

"Тижнева кількість "ковідних" госпіталізацій спадає у 21 з 25 регіонів України. У решті чотирьох регіонах - Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська - ситуація залишається контрольованою", - додав очільник МОЗ.

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"Наразі в закладах охорони здоров’я перебуває 24 716 хворих на COVID-19. Завантаженість ліжок з киснем за тиждень також знизилась на 5,4% та становить 35%. Завантаженість дитячих ліжок залишається контрольованою. Їх завантаженість зберігається на рівні 31%, що на 8,9% менше, порівняно з попереднім тижнем", - резюмував міністр.